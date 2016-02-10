"مستقبل وطن" يجهز قانون "الوظيفة" بديلاً لـ"الخدمة المدنية "

قال أحمد حسن، القيادى فى حزب مستقبل وطن، إن حزبه يعكف على إعداد قانون يحمل اسم " الوظيفة المدنية" ليكون بديلاً لقانون الخدمة المدنية الذى تم رفضه من قبل البرلمان بسبب وجود مواد فى القانون كان عليها اعتراض من الموظفين ومن يخضعون للقانون.

وأوضح القيادى فى حزب مستقبل وطن، لـ "اليوم السابع"، أن القانون الجديد سيراعى الابتعاد عن الأخطاء الواردة فى قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من القانون خلال أسبوع من الآن.

يشار إلى أن حزب مستقبل وطن، صوت بالرفض على قانون الخدمة المدنية.

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