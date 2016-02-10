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رمضان صبحي: لم أفكر في الوقوف على الكرة

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رمضان صبحي: لم أفكر في الوقوف على الكرة رمضان صبحي: لم أفكر في الوقوف على الكرة

أكد رمضان صبحي لاعب الأهلي أنه لم يفكر في تكرار الوقوف على الكرة في مباراة القمة أمام الزمالك لمرة ثالثة يوم الثلاثاء.

الأهلي فاز على الزمالك في مباراة القمة بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

وقال رمضان صبحي لقناة أون تي في عند سؤاله هل فكر في الوقوف على الكرة "لا لم أفكر في هذا الأمر على الإطلاق، بدون تعليمات من أحد لم أفكر في هذا الأمر".

وأضاف "لم نستعجل الفوز عكس الزمالك الذي أراد تقليل الفارق حتى سجلنا الهدف الأول وأصبح أمامنا الكثير من المساحات في دفاعهم".

وأردف "في الشوط الأول كنت أجد نفسي محاوطا بثلاثة لاعبين فلم أكن أريد المجازفة حتى لا تقطع الكرة وترتد علينا بهجمة لكن بعد الهدف كان الأمر أسهل".

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