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أحمد فتحي لإيفونا: أخيرا ' حللت فلوسك '

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أحمد فتحي لإيفونا: أخيرا ' حللت فلوسك ' أحمد فتحي لإيفونا: أخيرا ' حللت فلوسك '

داعب أحمد فتحي لاعب الأهلي زميله في الفريق ماليك إيفونا عقب تسجيل الأخير للهدف الأول في شباك الزمالك في امباراة التي جمعت بين الفريقين.

وكان الأهلي قد انتصر على الزمالك في دربي الكرة المصرية بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب يوم الثلاثاء لحساب الجولة 17 من الدوري المصري.

وتحدث فتحي لقناة "أون تي في" مازحا:"فور تسجيل إيفونا الهدف الأول ذهبت إليه وقلت له أخيرا حللت فلوسك".

وتابع"طلبت منه الابتعاد عن مؤمن زكريا داخل الملعب حتى تكون هناك مساحة فيما بينهم نستغل بشكل جيد".

وكان فتحي قد أعرب في وقت سابق عن أمنيته بأن يكمل عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني المؤقت للفريق مهمته مع الأهلي حتى نهاية الموسم بدلا من التعاقد مع مدرب جديد (طالع التفاصيل).

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