الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخلفات داخل كبرتاج حلوان

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق مخلفات أشجار بداخل حمام السباحة بكبرتاج حلوان، وتم منع امتداد النيران لباقى المجاورات بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمخلفات أشجار بحلوان بجوار عقارات سكنية، وعلى الفور أمر اللواء جمال حلاوة مدير الإدارة بانتقال رجال الإطفاء وبصحبتهم 3 سيارات وتمت السيطرة على الحريق وتم منع خطر امتدادها للعقارات السكنية.

>