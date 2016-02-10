السيطرة على حريق بمحل قطع غيار سيارات فى السلام بعد الدفع بـ6 سيارات إطفاء

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب فى محل قطع غيار سيارات أسفل عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمدينة السلام .

تلقى اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير ومدير الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمحل بالسلام وعلى الفور انتقلت 6 سيارات لإخماد الحريق.

تمت محاصرة النيران من كافة الاتجاهات ومنع وصولها لباقى الطوابق السكنية بعد قيام القوات بإخلاء العقار من السكان لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب والخسائر التى نجمت عن اشتعال النيران، فيما لم ينتج عن الحريق أى إصابات بشرية.