إحالة ضابط شرطة لـ"جنايات قنا" لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن

قال مركز الحريات والحصانات لتنمية المجتمع وحقوق الانسان بالمنيا، فى بيان له أمس، إنه تم إحالة ضابط شرطة إلى محكمة الجنايات بالمنيا بتهمة إحداث عاهة مستديمة لاحد المواطنين واستعمال القسوة ضده.

وأضاف البيان، أن الواقعة تعود إلى البلاغ المقدم من "وائل .م" في 13 نوفمبر 2013 يتضمن اتهام ضباط مباحث بضربه وسحله مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة، وأن المحامى العام لنيابات جنوب لمنيا قرر إحالة النقيب "م .ب" لمحكمة الجنايات لقيامه وآخرين بضرب وكسر قصبة رجل المجنى عليه، كما تسبب فى خلع كتفه وسحله من الدور الخامس بمنزله للشارع مما أحدث به الإصابات التي أكدها الطب الشرعى وحمل قرار الإحالة رقم 3620 لسنه 2015 كلى جنوب المنيا وتحدد لها جلسه 23 فبراير 2016 .

وأضاف البيان، أن الوحدة القانونية لمساندة ضحايا التعذيب التابعة لمركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان، هي وكيلة المجني عليه وحضر فيصل فضل محامى الوحدة مع المجنى عليه بتحقيقات النيابة والطب الشرعى حتى تم إحالة القضية لمحكمه الجنايات.

وقال فيصل فضل المحامى، إن المجنى عليه تم عرضه على الطب الشرعى أكثر من 3 مرات قبل إصدار تقريره النهائى الذي قرر إصابة المجنى عليه بعاهة مستديمة في قدمه نتيجة الضرب.