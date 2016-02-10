أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية فى حريق مول أجهزة كهربائية بالموسكى

Google+ Print
النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية فى حريق مول أجهزة كهربائية بالموسكى النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية فى حريق مول أجهزة كهربائية بالموسكى
استعجلت نيابة الموسكى، برئاسة المستشار محمد شحاتة، تقرير الأدلة الجنائية فى حريق مول أجهزة كهربائية بمنطقة العتبة.

وأمرت النيابة فى وقت سابق، بندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص تلفيات الحريق وتحديد قيمة الخسائر، وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية فى الواقعة من عدمه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان حريق هائل شب فى مول تجارى عبارة عن 3 طوابق بعقار فى شارع عبد الحق السنباطى، خلف قسم شرطة الموسكى، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، وكانت حالة من الذعر والفزع انتابت أهالى منطقة الموسكى والعتبة بسبب تصاعد ألسنة الدخان التى غطت سماء المنطقة.

تم إخطار اللواء خالد عبدالعال، مساعد الوزير لأمن القاهرة، وتمكن رجال المطافئ من السيطرة على الحريق وإخلاء العقارات المجاورة من السكان، وانتقل العميد عبدالفتاح القصاص مفتش مباحث الموسكى إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق بسبب كابل كهرباء أدى إلى اشتعال النيران فى الطابق الثانى، ونظرا لوجود مواد بلاستيكية تصاعدت ألسنة اللهب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365