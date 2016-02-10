النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية فى حريق مول أجهزة كهربائية بالموسكى

استعجلت نيابة الموسكى، برئاسة المستشار محمد شحاتة، تقرير الأدلة الجنائية فى حريق مول أجهزة كهربائية بمنطقة العتبة.

وأمرت النيابة فى وقت سابق، بندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص تلفيات الحريق وتحديد قيمة الخسائر، وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية فى الواقعة من عدمه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان حريق هائل شب فى مول تجارى عبارة عن 3 طوابق بعقار فى شارع عبد الحق السنباطى، خلف قسم شرطة الموسكى، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، وكانت حالة من الذعر والفزع انتابت أهالى منطقة الموسكى والعتبة بسبب تصاعد ألسنة الدخان التى غطت سماء المنطقة.

تم إخطار اللواء خالد عبدالعال، مساعد الوزير لأمن القاهرة، وتمكن رجال المطافئ من السيطرة على الحريق وإخلاء العقارات المجاورة من السكان، وانتقل العميد عبدالفتاح القصاص مفتش مباحث الموسكى إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق بسبب كابل كهرباء أدى إلى اشتعال النيران فى الطابق الثانى، ونظرا لوجود مواد بلاستيكية تصاعدت ألسنة اللهب.