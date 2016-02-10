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حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 6 قطع من جوهر الحشيش بالواحات البحرية

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حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 6 قطع من جوهر الحشيش بالواحات البحرية حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 6 قطع من جوهر الحشيش بالواحات البحرية
قررت نيابة الجيزة حبس تاجر مخدرات تم ضبطه خلال حملة أمنية شارك فيها قطاع الأمن العام بدائرة وحدة مباحث قسم شرطة الواحات البحرية، 4 أيام على ذمة القضية.

كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطاراً يفيد بضبط عاطل مقيم بدائرة القسم، وبحوزته عدد 5 قطع من جوهر الحشيش المخدر وهاتف محمول، و"ح.م" 60 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان، وبحوزته عدد 6 قطع من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ 840 جنيها، وهاتف محمول. وبمواجهته اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من حصيلة بيعها، والهاتف لتسهيل ترويجها.

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مصر 365