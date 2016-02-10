بالفيديو – وست هام يصعق ليفربول بهدف قاتل.. ويقصيه من كأس إنجلترا

صعق وست هام منافسه ليفربول بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدل من الضائع في المباراة التي جمعت بينهما ليتأهل لدور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

واستضاف وست هام منافسه ليفربول يوم الثلاثاء بملعب أبتون بارك في إطار لقاء الإعادة من دور الـ32 من كأس إنجلترا وتغلب عليه بهدفين لهدف.

وكان الفريقان تعادلا سلبيا بدون أهداف في المباراة الأولى التي أقيمت بملعب أنفيلد في الثلاثين من شهر يناير الماضي.

وتنص لوائح كأس إنجلترا على خوض مباراة إعادة حال التعادل في المباراة الأولى.

افتتح ميشيل أنطونيو أهداف المباراة لصالح وست هام في الدقيقة 45.

وعدل ليفربول النتيجة عن طريق فيليبي كوتينيو بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 48.

ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين وكانت المباراة في طريقها لركلات الترجيح لكن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل أنجيلو أوجبونا هدف الفوز لوست هام برأسية قوية.