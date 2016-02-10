أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – وست هام يصعق ليفربول بهدف قاتل.. ويقصيه من كأس إنجلترا

Google+ Print
بالفيديو – وست هام يصعق ليفربول بهدف قاتل.. ويقصيه من كأس إنجلترا بالفيديو – وست هام يصعق ليفربول بهدف قاتل.. ويقصيه من كأس إنجلترا

صعق وست هام منافسه ليفربول بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدل من الضائع في المباراة التي جمعت بينهما ليتأهل لدور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

واستضاف وست هام منافسه ليفربول يوم الثلاثاء بملعب أبتون بارك في إطار لقاء الإعادة من دور الـ32 من كأس إنجلترا وتغلب عليه بهدفين لهدف.

وكان الفريقان تعادلا سلبيا بدون أهداف في المباراة الأولى التي أقيمت بملعب أنفيلد في الثلاثين من شهر يناير الماضي.

وتنص لوائح كأس إنجلترا على خوض مباراة إعادة حال التعادل في المباراة الأولى.

افتتح ميشيل أنطونيو أهداف المباراة لصالح وست هام في الدقيقة 45.

وعدل ليفربول النتيجة عن طريق فيليبي كوتينيو بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 48.

ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين وكانت المباراة في طريقها لركلات الترجيح لكن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل أنجيلو أوجبونا هدف الفوز لوست هام برأسية قوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد