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جنرال أمريكى يستبعد طرد داعش من الموصل فى 2016

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جنرال أمريكى يستبعد طرد داعش من الموصل فى 2016 جنرال أمريكى يستبعد طرد داعش من الموصل فى 2016

>قال مسئول كبير فى المخابرات الأمريكية للكونجرس أمس الثلاثاء إن من المستبعد تنفيذ عملية بقيادة العراق لاستعادة مدينة الموصل معقل تنظيم الدولة داعش فى 2016.

جاءت تصريحات اللفتنانت جنرال فنسنت ستيوارت مدير المخابرات العسكرية الأمريكية أكثر تشاؤما من توقعات مسئولين أمريكيين وعراقيين فى الآونة الأخيرة بشأن الحملة ضد التنظيم.

وقال ستيورات أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "عملية الموصل ستكون عملية معقدة، لست متفائلا بأننا سنقدر على تنفيذ ذلك فى الأجل القريب .. فى رأيى.. ليس هذا العام بالتأكيد."

وأضاف قائلا "ربما يمكننا بدء الحملة والقيام ببعض العمليات حول الموصل ... لكن تأمين الموصل أو السيطرة عليها عملية موسعة .. وهى شىء لا أتوقعه فى العام المقبل أو نحو ذلك".
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