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بالصور..مصريون بلندن يحتفلون بعيد ميلاد ضابط شرطة أصيب فى الحرب على الإرهاب

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بالصور..مصريون بلندن يحتفلون بعيد ميلاد ضابط شرطة أصيب فى الحرب على الإرهاب بالصور..مصريون بلندن يحتفلون بعيد ميلاد ضابط شرطة أصيب فى الحرب على الإرهاب
احتفل مصريون من رابطة New EGypt بلندن، بعيد ميلاد نقيب الشرطة هيثم طه، الذى يخضع للعلاج بمستشفى سان مارى بالعاصمة البريطانية منذ ثلاثة أشهر بعد إصابات بالغة نتيجة عمليات إرهابية بسيناء.

وقال عبدالفتاح الصاوى، أحد أعضاء الرابطة، إن المصريين المقيمين بلندن سعداء بمساندة أبطال الذين قدموا أغلى ما يملكون للدفاع عن الوطن وحماية المصريين من الارهاب، ورغم ما يواجهه هؤلاء الأبطال بعد إصاباتهم البالغة إلا أن روحهم المعنوية، خاصة النقيب هيثم طه والرائد محمود الكومي، تؤكد أن مصر بها من المخلصين ما يكفي للدفاع عنها و افتداء الاخريين بارواحهم.

أما ميرفت جويد عضو بـ New Egypt بلندن، فأوضحت أن المصريين المقيمين بلندن منذ ٢٥ يناير الماضى وعلمهم بوجود أبطال وزارة الداخلية بالمستشفيات لتلقى العلاج، لم يتأخروا عن مشاركتهم ولو بالحضور و المساندة ونيل شرف مجالستهم وتفاجأ الجميع بالروح المعنوية والوطنية المخلصة لهؤلاء الضباط.

بدورها طالبت أنجلا صقر، عضو New Egypt، أن تكون الروح المعنوية التي يتمتع بها هؤلاء الضباط، لدى جميع المصريين فعزيمتهم وايمانهم بحب الوطن لم يهتز ولو للحظة ومستعدين لفداء وطنهم بأرواحهم.

وأعد أعضاء الرابطة، تورتتين للاحتفال بعيد ميلاد ضابط الشرطة أحدهم تحمل صور له ولخطيبته و الثانية مكتوب عليها "البطل هيثم"، وحضر الاحتفال بعيد الميلاد بعض ضباط الشرطة الذين يتلقون العلاج بالمستشفى.

عيد ميلاد ضابط شرطة أصيب فى الحرب على الإرهاب (1)

عيد ميلاد ضابط شرطة أصيب فى الحرب على الإرهاب (2)

عيد ميلاد ضابط شرطة أصيب فى الحرب على الإرهاب (3)

عيد ميلاد ضابط شرطة أصيب فى الحرب على الإرهاب (4)

عيد ميلاد ضابط شرطة أصيب فى الحرب على الإرهاب (5)

عيد ميلاد ضابط شرطة أصيب فى الحرب على الإرهاب (6)

عيد ميلاد ضابط شرطة أصيب فى الحرب على الإرهاب (7)
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