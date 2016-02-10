عبد الرحيم على يطالب السيسى بمساعدته فى تشكيل تيار "معارض" يدعم "النظام"

قال النائب البرلمانى، عبد الرحيم على، إنه يريد تشكيل تيار معارض يدعم النظام، موضّحًا: "هل هناك استطاعة من الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى وأجهزة الدولة مساعدتى فى هذا الأمر؟".

وأضاف عبد الرحيم على، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" ببرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار" موجّهًا حديثه لخالد صلاح: "أبوس رجلك قول لهم ساعدونى". وأشار إلى أن اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف "دعم مصر" ليس لديه خبرات سياسية، وكذلك صحته لم تساعده، متسائلاً "هل فيه زعيم أغلبية مابيتكلمش فى جلسات؟".

وأكد عبد الرحيم على، أن البرلمان الحالى من أقوى برلمانات مصر، و"يحتوى على 600 أسد داخله لن يستطيع أحد تروضيهم على الإطلاق، إلا بالمنطق والعقل والحكمة" على حد وصفه".

وأوضح أن هناك عمل يتم على الأرض جيد جدا داخل الدولة، ولكن لا يوجد عقل سياسى فى البلد يفكر بطريقة سليمة، لافتًا إلى أنه أقوى من ائتلاف دعم مصر لدى الحكومة، لاسيما أن هذا الائتلاف لا يوجد به ما يميز نوابه عن الآخرين.

وعن مصالحته مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، قال: "كانت بالصدفة أثناء حفل فى شرم الشيخ، عندما احتضنا بعضنا البعض فى لحظات، اتصالحنا فى فيمتو ثانية ودوبنا الخلافات، لأن إحنا اتنين صعايدة، والخلاف كان حول قضايا وطنية".

وبسؤاله "من أقوى.. الوفد أم المصريين الأحرار؟"، أجاب النائب البرلمانى عن دائرة الدقى والجوزة، أن الوفد له تاريخه ولكن الحقيقة التى تظهر حتى الآن داخل المجلس هو "المصريين الأحرار" ويمكن أن مرجعًا ذلك الأمر إلى نشاك رئيس هيئته البرلمانية علاء عابد، أو "مخربش شوية" مثلما وصفه.