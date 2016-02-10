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والد ميدو: "العالمى" تعرض لضغوطات عديدة.. وكان على يقين بإقالته

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والد ميدو: "العالمى" تعرض لضغوطات عديدة.. وكان على يقين بإقالته والد ميدو: "العالمى" تعرض لضغوطات عديدة.. وكان على يقين بإقالته
قال حسام وصفى، والد أحمد حسام ميدو، المدير الفنى المقال من تدريب الزمالك، إنه استشعر تعرض نجله للعديد من الضغوطات، أثناء فترة قيادته للمارد الأبيض، إلا أنه رفض الإفصاح عنها، مؤكداً أنه كان على يقين بأنه ستتم إقالته، ولم يفاجأ بالقرار.

وأوضح والد ميدو أنه شعر بأن نجله يعمل تحت ضغوط كبيرة، لافتا إلى أن الأداء كان سيختلف كثيراً، حينما يعمل المدرب براحة نفسية، ولا يوجد من يتصيد أخطاءه من أجل الإطاحة به، فى أقرب وقت.

وأكد حسام وصفى، خلال تصريحاته تليفزيونية أن دفاع الزمالك يتحمل مسئولية الهدفين، اللذين أحرزهما الأهلى، خاصة الهدف الأول، مؤكداً أن نجله قدم كل ما بوسعه وسعى جاهداً لتحقيق أفضل النتائج مع الزمالك.

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