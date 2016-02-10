حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 10/2/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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قدرتك على التواصل بشكل فعال مع الكثيرين فى مكان العمل قد تنعكس بالسلب عليك وتتسبب فى وقوع أضرار عليك على عكس الماضى، حيث تواجه اتهامات كثيرة بانتهاك الثقة والسرية، فحاول أن تحافظ على هدوء أعصابك وأن تشرح للآخرين الصورة واضحة وتصبر حتى تنتهى هذه الأزمة.الحب والعلاقات الأسرية تستغرق انتباهك الآن فقد تقضى وقتًا ممتعًا مع أطفالك أو أسرتك ولكنك فى الوقت نفسه مشغول بأشياء لها علاقة بقرار يحيرك وهو ما يجعلك تبدو غير سعيد فى هذا الوقت وقد يسبب القلق للمحيطين بك ممن يهتمون لأمرك فى الأسرة.حاول أن تتخلص من حالة الكسل التى تلازمك ولكن هذا لا يعنى أن تعاقب نفسك بتوريطها فى أشياء صعبة أو اتباع نظام غذائى يومى قاسٍ فكل ما تحتاجه فى البداية هو أن تأخذ الأمور بالتدريج حتى تصل لنتيجة مضمونة فى النهاية.التأمل الذاتى هو مفتاح اليوم بالنسبة لك، قد تشعر باضطرابات لا يمكنك التعبير عنها أو الانزعاج منها والتعبير عن سخطك منها ولكن الطريقة الوحيدة للتعامل معها هو أن تكون هادئًا وتتأمل الأمور بموضوعية.