حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 10/2/2016

برج الحوت على الصعيد المهني: قدرتك على التواصل بشكل فعال مع الكثيرين فى مكان العمل قد تنعكس بالسلب عليك وتتسبب فى وقوع أضرار عليك على عكس الماضى، حيث تواجه اتهامات كثيرة بانتهاك الثقة والسرية، فحاول أن تحافظ على هدوء أعصابك وأن تشرح للآخرين الصورة واضحة وتصبر حتى تنتهى هذه الأزمة.
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على الصعيد العاطفى:الحب والعلاقات الأسرية تستغرق انتباهك الآن فقد تقضى وقتًا ممتعًا مع أطفالك أو أسرتك ولكنك فى الوقت نفسه مشغول بأشياء لها علاقة بقرار يحيرك وهو ما يجعلك تبدو غير سعيد فى هذا الوقت وقد يسبب القلق للمحيطين بك ممن يهتمون لأمرك فى الأسرة.
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برج الحوت على الصعيد الصحى: حاول أن تتخلص من حالة الكسل التى تلازمك ولكن هذا لا يعنى أن تعاقب نفسك بتوريطها فى أشياء صعبة أو اتباع نظام غذائى يومى قاسٍ فكل ما تحتاجه فى البداية هو أن تأخذ الأمور بالتدريج حتى تصل لنتيجة مضمونة فى النهاية.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:التأمل الذاتى هو مفتاح اليوم بالنسبة لك، قد تشعر باضطرابات لا يمكنك التعبير عنها أو الانزعاج منها والتعبير عن سخطك منها ولكن الطريقة الوحيدة للتعامل معها هو أن تكون هادئًا وتتأمل الأمور بموضوعية.
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