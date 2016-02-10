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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 10/2/2016

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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 10/2/2016 حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 10/2/2016

على الصعيد المهنى
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تحاول فى الفترة المقبلة أن تغير المجال العملى الذى بذلت فيه مجهودا كبيرا ولكنك تشعر بالممل وترى أنك قادر على العطاء فى مجالات أخرى ستكون فيها أكثر تألقًا، ربما سيكون لك مشروع ناجح فى مجال الأعمال اليدوية حاول أن تعطى فى ذلك المجال حتى ترى ثمار نجاحك.
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برج السرطان على الصعيد العاطفى
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تحاول الفترة المقبلة أن تقضى وقتا أطول على الشريك فقد أهملته فى الأيام السابقة وانشغلت عنة بكثير من الأعمال ولكنة راعى ذلك بكل هدوء أعصاب، حاول أن تمنح عائلتك كثير من الاهتمام حتى لا تشعر بتأنيب الضمير فهم كثيرًا ما يقدرون انشغالك عنهم، ستكون الأيام المقبلة ملائمة أن تقضى عطلة رائعة فالطقس جميل.
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على الصعيد الصحى
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الوعكة الصحية التى مررت بها مؤخرًا جعلتك تعرف جيدًا أن الصحة تاج على رءوس الأصحاء، حاول أن تتجنب الأمراض المعدية وكن على يقين ووعى تام بالتعليمات الصحية التى تجنبك تكرار العدوى وانتقالها فى الأيام المقبلة.
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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
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تتوقع لك الأبراج مزيدًا من التقدم على المستوى العملى فأنت أصبح لديك خبرة كافية فى الخوض فى جميع الصراعات فى المجال العملى، لا تتراجع عن قرارك فى الأيام القادمة فقد أخذت كثير من القرارات الجميلة التى ستلقى ظلالها على حياتك فى الفترة المقبلة.

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مصر 365

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