حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 10/2/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى

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برج السرطان على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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تحاول فى الفترة المقبلة أن تغير المجال العملى الذى بذلت فيه مجهودا كبيرا ولكنك تشعر بالممل وترى أنك قادر على العطاء فى مجالات أخرى ستكون فيها أكثر تألقًا، ربما سيكون لك مشروع ناجح فى مجال الأعمال اليدوية حاول أن تعطى فى ذلك المجال حتى ترى ثمار نجاحك.تحاول الفترة المقبلة أن تقضى وقتا أطول على الشريك فقد أهملته فى الأيام السابقة وانشغلت عنة بكثير من الأعمال ولكنة راعى ذلك بكل هدوء أعصاب، حاول أن تمنح عائلتك كثير من الاهتمام حتى لا تشعر بتأنيب الضمير فهم كثيرًا ما يقدرون انشغالك عنهم، ستكون الأيام المقبلة ملائمة أن تقضى عطلة رائعة فالطقس جميل.الوعكة الصحية التى مررت بها مؤخرًا جعلتك تعرف جيدًا أن الصحة تاج على رءوس الأصحاء، حاول أن تتجنب الأمراض المعدية وكن على يقين ووعى تام بالتعليمات الصحية التى تجنبك تكرار العدوى وانتقالها فى الأيام المقبلة.تتوقع لك الأبراج مزيدًا من التقدم على المستوى العملى فأنت أصبح لديك خبرة كافية فى الخوض فى جميع الصراعات فى المجال العملى، لا تتراجع عن قرارك فى الأيام القادمة فقد أخذت كثير من القرارات الجميلة التى ستلقى ظلالها على حياتك فى الفترة المقبلة.