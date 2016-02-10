حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 10/2/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:
>كن واثقًا بنفسك اليوم وتعامل بإيجابية فاليوم مثالى للغاية لتحقيق نجاح كبير فى أى مقابلة أو صفقة مع عميل، وستكسب نقاط قوة فى النصف الثانى من اليوم، ولكنك للأسف ستؤجل بعض الخطط الخاصة بك على الجانب الترفيهى.
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على الصعيد العاطفى:
> مما لا شك فيه أن الخروج وقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء وإمتاع نفسك هو حق ضرورى لك، ولكن لا تنس فى خضم ذلك التزاماتك العاطفية التى تهملها كثيرًا وتتعامل بأنانية ملحوظة بالنسبة للشريك، فحاول أن تعيد النظر فى هذه العلاقة ودورك فيها.
برج الدلو على الصعيد الصحي:
> هذا هو الوقت المناسب لاعتماد نظام صارم لإنقاص الوزن الزائد ودحض مخاوفك بشأن زيادة وزنك، حاول أن تأخذ خطوة إيجابية لفقد الوزن الزائد وتحلى بإرادة قوية والكثير من الثقة لتكون قادرًا على رؤية النتائج فى غضون وقت قصير.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>إذا كنت تشعر بالتردد بشأن الدخول فى شراكة جديدة حاول أن تأخذ قرارًا بشأنها اليوم لأن هناك احتمالات كبيرة لنجاحها، خاصة مع وجود مساعدة ودعم من شخص غير متوقع تمامًا بالنسبة لك، وهو ما يوفر فرصة سانحة لن تتوفر كثيرًا تتطلب منك أن تكون سريعًا وحاسمًا.