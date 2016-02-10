حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 10/2/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>كن واثقًا بنفسك اليوم وتعامل بإيجابية فاليوم مثالى للغاية لتحقيق نجاح كبير فى أى مقابلة أو صفقة مع عميل، وستكسب نقاط قوة فى النصف الثانى من اليوم، ولكنك للأسف ستؤجل بعض الخطط الخاصة بك على الجانب الترفيهى.> مما لا شك فيه أن الخروج وقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء وإمتاع نفسك هو حق ضرورى لك، ولكن لا تنس فى خضم ذلك التزاماتك العاطفية التى تهملها كثيرًا وتتعامل بأنانية ملحوظة بالنسبة للشريك، فحاول أن تعيد النظر فى هذه العلاقة ودورك فيها.> هذا هو الوقت المناسب لاعتماد نظام صارم لإنقاص الوزن الزائد ودحض مخاوفك بشأن زيادة وزنك، حاول أن تأخذ خطوة إيجابية لفقد الوزن الزائد وتحلى بإرادة قوية والكثير من الثقة لتكون قادرًا على رؤية النتائج فى غضون وقت قصير.>إذا كنت تشعر بالتردد بشأن الدخول فى شراكة جديدة حاول أن تأخذ قرارًا بشأنها اليوم لأن هناك احتمالات كبيرة لنجاحها، خاصة مع وجود مساعدة ودعم من شخص غير متوقع تمامًا بالنسبة لك، وهو ما يوفر فرصة سانحة لن تتوفر كثيرًا تتطلب منك أن تكون سريعًا وحاسمًا.