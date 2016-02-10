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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 10/2/2016

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 10/2/2016 حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 10/2/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى


>يتوقع أن يكون هناك أزمة طارئة على مستوى الأسرة، ما يجعلك تهتم بها على حساب العمل لفترة من الوقت، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك الكثير من الأوضاع الجيدة لك فى العمل، وستحصل على أموال فى القريب العاجل، وستبدأ هنا تفكر فى الاستثمار.

برج الحمل على الصعيد العاطفى


>يحتاج شريك الحياة إليك بشدة فى هذه الفترة، فالدعم النفسى والعاطفى له يجعله يشعر أنه أفضل كثيرًا من المعتاد، كذلك عليك أن تفصل بين مشاكلك فى العمل وبين الحياة الشخصية أو العاطفية، لأنه بدأ يشعر ببعض الإهمال من جانبك.

على الصعيد الصحى


>التوتر على مستوى العمل قد يعرضك إلى أزمة صحية طارئة، كما أن هناك ضغطًا من جانب المنزل قد يزيد من هذا التوتر، فأنت بحاجة إلى التفكير بشكل جيد حول وضعك الحالى، وكيف يمكن أن تحل كل هذه الأزمات فى أسرع وقت حتى لا يتفاقم الأمر أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع أن هناك الكثير من الأزمات التى يجب أن تتدخل فيها بشكل سريع حتى تحسم موقفك منها، خصوصًا أنها عالقة منذ فترة طويلة، وهذا سيجعل وضعك أنت غير جيد.

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مصر 365

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