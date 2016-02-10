حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 10/2/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى

>

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

>

على الصعيد الصحى

>

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>



>

>

'); } }); } catch (e) { } } return false; });

على الصعيد المهنى يتعرض مواليد برج الجوزاء فى الفترة المقبلة لبعض الضغوط التى تؤثر على حياتهم الشخصية ولذلك يجب عليهم تجنب ذلك بقليل من الصبر والحكمة حتى يستطيعوا تجاوز الأزمات العملية بكل سهولة ويسر، ستكون الحياة أفضل إذا حرصت على عدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد.تحاول دائما أن ترضى الحبيب ويكون ذلك فى كثير من الأحوال على حساب أعصابك، لا تستمر فى ذلك الأمر فهذا سيعجل بإنهاء العلاقة أو تفاقم المشاكل فيما بينكم، كن صريح مع الحبيب حتى تصل بكم الأمور إلى بر الاستقرار وهذا سيؤدى إلى نجاح العلاقة وعدم عودة المشاكل من جديد.لديك كثير من المشاكل الصحية التى لا تحاول معالجتها وربما تتفاقم لتصل إلى درجات سيئة وتؤذيك على المدى البعيد، حاول أن يكون لك وقفة جدية مع نفسك حتى تستطيع أن تتجنب كثير من المشاكل أنت فى غنى عنها، استمع إلى أراء الأطباء وليس الأصدقاء فى النواحى الصحية.لديك العديد من الأفكار الرائعة التى تحاول أن تخرجها من حيز الورق إلى الحياة العملية حاول أن تستعين بذوى الخبرة لتجنب الخسائر، لديك فرصة رائعة أن تأخذ بعض الأيام لتختلى بنفسك وتراجع حساباتك.