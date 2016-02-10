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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 10/2/2016

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 10/2/2016 حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 10/2/2016

برج عذراء على الصعيد المهني:


>سيبدأ أبناء هذا البرج فى مرحلة جديدة من حياتهم خاصة بالنسبة لحياتهم العاطفية،، لذلك يجب أن يكونوا أكثر حذرًا وأكثر نضجًا عند الاختيار بين الأشياء حتى لا يقعوا فى خطأ الاختيار الخاطئ، لذلك نصيحة هذا اليوم التمهل وعدم التعجل نهائيًا.

على الصعيد العاطفي:


>مزيد من المشاكل العاطفية التى كادت أن تطيح بأبناء هذا العمر على مستوى باقية مجالات حياتهم، لذلك يجب أن يفصلوا تمامًا بين حياتهم العاطفية وبين أى شىء آخر فى حياتهم، فلا داعى للخلط حتى يضمنوا حياة جيدة ومتزنة.

برج عذراء على الصعيد الصحي:


>على الرغم من المشاكل العاطفية والضغط العصبى الذى سيتعرضون له أبناء هذا البرج إلا أنهم سيتمتعون بحياة عاطفية جيدة وسيتخلصون من مشاكلهم.

توقعات علماء الفلك لبرج عذراء:


>تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.

الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.

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مصر 365

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