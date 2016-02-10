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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 10/2/2016

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 10/2/2016 حظك اليوم برج الثور الأربعاء 10/2/2016

برج الثور على الصعيد المهنى
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يتمتع برج الثور على قدرة كبيرة فى مواجهة المشاكل على صعيد العمل، حاول أن تكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقك، لا تتهاون فى حقوقك فى محيط العمل فلا تستطيع أن تأخذها من جديد، سيكون أمامك فرصة رائعة للخروج من الأزمات المتتالية والعودة إلى محيط العمل بكثير من الانتصارات.
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برج الثور على الصعيد العاطفى
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يحاول الشريك أن يخرج بك من دائرة العمل والانشغال الدائم للحصول على إجازة تجعل أكثر صفاء ذهنى ونفسى، فى الأيام القادمة لا تتردد أن تصارح الشريك بما تجده بارعًا فيه وأيضًا ما هو مقصر من ناحيتك، فهذا سيجعل الأمور تسير إلى الوضع الأفضل.
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على الصعيد الصحى
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تحاول أن تتبع بعض التعليمات الصحية التى أمرك بها الطبيب حتى تتجنب الوعكات الصحية التى تتعرض لها كل موسم، اتبع التعليمات بدقة وسوف تكون الحياة فى الفترة القادمة أفضل مما سبق.
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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
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تتوقع الأبراج لمواليد برج الثور فى الفترة المقبلة مزيد من الازدهار والتألق فى مجال العمل، لا تعلق كثير من المشاريع بحجة التفكير العميق فقد يسبق غيرك إلى هدفك فيضيع من يدك، حاول أن تكون إنسان يفكر سريعًا ويتحرك أيضًا كذلك، لا بأس من مراجعة مواقفك فى الحياة العائلية فربما تجد أنك مخطئ فى حق بعض المحيطين بك.

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مصر 365

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