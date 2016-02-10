حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 10/2/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:>مجموعة من الفرص ستلحق بأبناء هذا البرج لكن سيسيئون التصرف معها ما يجعلها فرص ضائعة لم يستفيدوا منها، لكن لا داعى للقلق أو الشعور بالإحباط فمزيد من الفرص الأيام المقبلة ستدق بابك وعليك فقط أن تنتظر وتترقب.

على الصعيد العاطفي:

>على الرغم من عدم قدرتك على التواصل مع حبيبك الحالى ربما لأنه يحبك أكثر ما تحبه أنت، إنما هناك تقلب كبير سيحدث فى حياتك العاطفية وسيكون على الأفضل وربما تأخذ خطوة إيجابية فى هذه الفترة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>ارتفاع كبير فى مستوى صحتك العامة، فهذا البرج يستطيع أن يخرج نفسه من الضغوط العصبية ويعرف الطريق نحو راحة البال.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب.