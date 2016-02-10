حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 10/2/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:>يوم ممتاز لوضع خطط جديدة لتحسين وضعك المهنى ولكنك تتخوف من الإقدام عليها فلا تخف الفلك يدعم خطواتك فتقدم بخطى ثابتة تجد طريقه جديدة تقنع بها رؤسائك فى العمل بوجهة نظرك ما يعطيك المزيد من الثقة فى قدراتك مجددًا.

على الصعيد العاطفى

>إذا كنت تفكر فى طبيعة الالتزام نحو علاقتك مع الشريك فذلك الوقت المناسب لاتخاذ قرارات حاسمة، وعليك التخلص من العلاقات القديمة التى أنهيتها من فترة ولا تجعلها تظهر مرة أخرى فى حياتك حتى لا تؤثر بالسلب عليك.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

>اتبع تعليمات الطبيب بكل دقة وحاول الابتعاد عن التدخين قدر المستطاع قد تساعدك ممارسة الرياضة بانتظام على تحسين وضعك الصحى فى الوقت الحالى فحاول تخصيص جزء من وقتك يوميًا لممارستها.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>فترة جيده لتحسين وضعك المالى ووضع ميزانيه جديدة تساعدك فى الادخار وتحديد ما تحتاج إليه بطريقه سليمة حاول الالتزام بما رسمته لمستقبلك وأتبع غرائزك لتحقيق الازدهار والرخاء فى أمورك المالية.