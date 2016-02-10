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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 10/2/2016

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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 10/2/2016 حظك اليوم برج القوس الأربعاء 10/2/2016
برج القوس على الصعيد المهني:
>تتميز بنشاط كبير اليوم وتتلقى الكثير من الدعم من الزملاء ما يجعلك تتميز فى اختصاصك تستطيع خوض المنافسه اليوم بنجاح فأغتنم الفرصه وانطلق تجاه هدفك، أجواء مناسبة لربح بعض الأموال من جهات غير متوقعة.

على الصعيد العاطفي:
>تتعرض للانتقاد من الشريك ولكنه ف الواقع يقصد منها تحسين العلاقة بينكم حتى تتمكنوا من تجاوز العقبات سويًا، الأجواء مناسبة من أجل التخطيط لبداية جديدة أساسها الصراحة بين الطرفين.

برج القوس على الصعيد الصحي:
>تصاب بالكثير من الارهاق نتيجة للتشنجات العصبية والضغوط ينصحك الفلك بممارسة الرياضة التأملية للتخلص من هذه الضغوط والعودة لممارسة حياتك بشكل صحى، وعليك محاولة تناول بعض الخضروات والطعام الصحى.
>توقعات علماء الفلك لبرج القوس
>هذه الفترة جيدة لتبادل المعلومات والاستمتاع والتعلم وتحسين المهارات الإبداعية لديك حاول استكشاف طرق جديدة للتعبير عن نفسك ومشاركة أفكارك مع الآخرين، ربما تلتقى صداقات قديمة أو تحصل على شىء كنت تنتظره من فترات طويلة.

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مصر 365

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