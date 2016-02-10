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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 10/2/2016

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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 10/2/2016 حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 10/2/2016
لبرج الميزان:
>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:
>فى هذا اليوم سيتابع أبناء هذا البرج تألقهم وبريقهم على مستوى الحياة العملية، فالمزيد من النجاحات سيحصدونها وسيحققون ما تمنوه طوال حياتهم، لكن الصبر والإصرار هما الوسيلتان الوحيدتان للوصول إلى ما يريدون.

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفي:
>وفقًا لبعض الصفات التى يتسم بها أبناء هذا البرج من الهدوء والعقل والاستقرار، سيتخذون بعض القرارات التى تؤمن حياتهم الأسرية وتجعلهم أكثر هدوءًا، والأبراج تؤكد أن هذه الخطوة الرسمية فى ذلك الوقت هى الأفضل.

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:
>تحسن كبير وملحوظ بالنسبة لأبناء هذا البرج سيجتاح حياتهم الصحية بعد فترات طويلة من المشاكل المزمنة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :
>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

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مصر 365

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