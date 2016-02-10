حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الأربعاء 10 فبراير 2016

برج العقرب على الصعيد المهنى

برج العقرب على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>اليوم هو أفضل بكثير على صعيد العمل، كما أن تحتاج فقط إلى بعض الأفكار البسيطة التى تجعلك تشعر بأن لك قيمة كبيرة، كذلك من المتوقع أن تحصل على مبلغ مالى مقابل عمل جيد قمت به.>علاقتك بالحبيب غير مستقرة من الأفضل أن تعيد تقييم هذه العلاقة، وأن تعرف ما هو يضايقه أو يجعله غير سعيد معك، كذلك يجب عليك أن تعزز علاقتكما ببعض التفاصيل البسيطة التى تجعل شريك الحياة يشعر معك بالأمان والدفء وكذلك يكون هناك فرصة للحصول لحل كل الخلافات بسهولة ويسر.>تصاب ببعض الأمراض الجلدية الطفيفة، والتى يجب أن تعالجها بشكل صحيح حتى لا يتفاقم الأمر، ويسبب لك فيما بعد أزمة صحية كبيرة أنت فى غنى عنها، كذلك يفضل أن تتجنب المشى فى أماكن بها أشجار لأن هذا من الممكن أن يعرضك للإصابة بأى مرض جلدى عن طريق البعوض.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على كثير من المستويات النفسية، كما أن التطور الذى سيحدث على مستوى العائلة سيجعلك تعيد التفكير فى ذاتك وكيف أهملت الكثير من الجوانب لصالح انشغالك فى العمل، حاول أن تعيد التفكير فى هذا الأمر وتتجنب الكثير من الأوضاع الخاطئة.

برج عذراء حظك الأربعاء 10/2/2016

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برج عذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج عذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج عذراء:

>سيبدأ أبناء هذا البرج فى مرحلة جديدة من حياتهم خاصة بالنسبة لحياتهم العاطفية، لذلك يجب أن يكونوا أكثر حذرًا وأكثر نضجًا عند الاختيار بين الأشياء حتى لا يقعون فى خطأ الاختيار الخاطئ، لذلك نصيحة هذا اليوم التمهل وعدم التعجل نهائيًا.>مزيد من المشاكل العاطفية التى كادت أن تطيح بأبناء هذا العمر على مستوى باقية مجالات حياتهم، لذلك يجب أن يفصلوا تمامًا بين حياتهم العاطفية وبين أى شىء أخر فى حياتهم، فلا داعى للخلط حتى يضمنوا حياة جيدة ومتزنة.>على الرغم من المشاكل العاطفية والضغط العصبى الذى سيتعرضون له أبناء هذا البرج إلا أنهم سيتمتعون بحياة عاطفية جيدة وسيتخلصون من مشاكلهم.>تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.>الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 10/2/2016

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برج الحمل على الصعيد المهنى

برج الحمل على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع أن يكون هناك أزمة طارئة على مستوى الأسرة، ما يجعلك تهتم بها على حساب العمل لفترة من الوقت، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك الكثير من الأوضاع الجيدة لك فى العمل، وستحصل على أموال فى القريب العاجل، وستبدأ هنا تفكر فى الاستثمار.>يحتاج شريك الحياة إليك بشدة فى هذه الفترة، فالدعم النفسى والعاطفى له يجعله يشعر أنه أفضل كثير من المعتاد، كذلك عليك أن تفصل بين مشاكلك فى العمل وبين الحياة الشخصية أو العاطفية، لأنه بدأ يشعر ببعض الإهمال من جانبك.>التوتر على مستوى العمل قد يعرضك إلى أزمة صحية طارئة، كما أن هناك ضغط من جانب المنزل قد يزيد من هذا التوتر، فأنت بحاجة إلى التفكير بشكل جيد حول وضعك الحالى، وكيف يمكن أن تحل كل هذه الأزمات فى أسرع وقت حتى لا يتفاقم الأمر أكثر من ذلك.>يتوقع أن هناك الكثير من الأزمات التى يجب أن تتدخل فيها بشكل سريع حتى تحسم موقفك منها، خصوصًا أنها عالقة منذ فترة طويلة، وهذا سيجعل وضعك أنت غير جيد.

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 10/2/2016

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برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

> كن واثقًا بنفسك اليوم وتعامل بإيجابية فاليوم مثالى للغاية لتحقيق نجاحًا كبيرًا فى أى مقابلة أو صفقة مع عميل، وستكسب نقاط قوة فى النصف الثانى من اليوم، ولكنك للأسف ستؤجل بعض الخطط الخاصة بك على الجانب الترفيهي.> مما لا شك فيه أن الخروج وقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء وإمتاع نفسك هو حق ضرورى لك، ولكن لا تنس فى خضم ذلك التزاماتك العاطفية التى تهملها كثيرًا وتتعامل بأنانية ملحوظة بالنسبة للشريك، فحاول أن تعيد النظر فى هذه العلاقة ودورك فيها.>هذا هو الوقت المناسب لاعتماد نظام صارم لإنقاص الوزن الزائد ودحض مخاوفك بشأن زيادة وزنك، حاول أن تأخذ خطوة إيجابية لفقد الوزن الزائد وتحلى بإرادة قوية والكثير من الثقة لتكون قادرًا على رؤية النتائج فى غضون وقت قصير.>إذا كنت تشعر بالتردد بشأن الدخول فى شراكة جديدة حاول أن تأخذ قرارًا بشانها اليوم لأن هناك احتمالات كبيرة لنجاحها، خاصة مع وجود مساعدة ودعم من شخص غير متوقع تمامًا بالنسبة لك، وهو ما يوفر فرصة سانحة لن تتوفر كثيرًا تتطلب منك أن تكون سريعًا وحاسمًا.

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 10/2/2016

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برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

> قدرتك على التواصل بشكل فعال مع الكثيرين فى مكان العمل قد تنعكس بالسلب عليك وتتسبب فى وقوع أضرار عليك على عكس الماضي، حيث تواجه اتهامات كثيرة بانتهاك الثقة والسرية، فحاول أن تحافظ على هدوء أعصابك وأن تشرح للآخرين الصورة واضحة وتصبر حتى تنتهى هذه الأزمة.>الحب والعلاقات الأسرية تستغرق انتباهك الآن فقد تقضى وقتًا ممتعًا مع أطفالك أو أسرتك ولكنك فى الوقت نفسه مشغول بأشياء لها علاقة بقرار يحيرك وهو ما يجعلك تبدو غير سعيد فى هذا الوقت وقد يسبب القلق للمحيطين بك ممن يهتمون لأمرك فى الأسرة.> حاول أن تتخلص من حالة الكسل التى تلازمك ولكن هذا لا يعنى أن تعاقب نفسك بتوريطها فى أشياء صعبة أو اتباع نظام غذائى يومى قاسى فكل ما تحتاجه فى البداية هو أن تأخذ الأمور بالتدريج حتى تصل لنتيجة مضمونة فى النهاية.> التأمل الذاتى هو مفتاح اليوم بالنسبة لك، قد تشعر باضطرابات لا يمكنك التعبير عنها أو الانزعاج منها والتعبير عن سخطك منها ولكن الطريقة الوحيدة للتعامل معها هو أن تكون هادئًا وتتأمل الأمور بموضوعية.

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 10/2/2016

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برج السرطان على الصعيد المهنى

برج السرطان على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>تحاول فى الفترة المقبلة أن تغير المجال العملى الذى بذلت فيه مجهود كبير ولكنك تشعر بالممل وترى أنك قادر على العطاء فى مجالات أخرى ستكون فيها أكثر تألقًا، ربما سيكون لك مشروع ناجح فى مجال الأعمال اليدوية حاول أن تعطى فى ذلك المجال حتى ترى ثمار نجاحك.>تحاول الفترة المقبلة أن تقضى وقت أطول على الشريك فقد أهملته فى الأيام السابقة وانشغلت عنة بكثير من الأعمال ولكنة راعى ذلك بكل هدوء أعصاب، حاول أن تمنح عائلتك كثير من الاهتمام حتى لا تشعر بتأنيب الضمير فهم كثيرًا ما يقدرون انشغالك عنهم، ستكون الأيام المقبلة ملائمة أن تقضى عطلة رائعة فالطقس جميل.>الوعكة الصحية التى مررت بها مؤخرًا جعلتك تعرف جيدًا أن الصحة تاج على رءوس الأصحاء، حاول أن تتجنب الأمراض المعدية وكن على يقين ووعى تام بالتعليمات الصحية التى تجنبك تكرار العدوى وانتقالها فى الأيام المقبلة.>تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم على المستوى العملى فأنت أصبح لديك خبرة كافية فى الخوض فى جميع الصراعات فى المجال العملى، لا تتراجع عن قرارك فى الأيام المقبلة فقد أخذت كثير من القرارات الجميلة التى ستلقى ظلالها على حياتك فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 10/2/2016

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برج الجوزاء على الصعيد المهنى

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>على الصعيد المهنى يتعرض مواليد برج الجوزاء فى الفترة المقبلة لبعض الضغوط التى تؤثر على حياتهم الشخصية ولذلك يجب عليهم تجنب ذلك بقليل من الصبر والحكمة حتى يستطيعوا تجاوز الأزمات العملية بكل سهولة ويسر، ستكون الحياة أفضل إذا حرصت على عدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد.>تحاول دائما أن ترضى الحبيب ويكون ذلك فى كثير من الأحوال على حساب أعصابك، لا تستمر فى ذلك الأمر فهذا سيعجل بإنهاء العلاقة أو تفاقم المشاكل فيما بينكم، كن صريح مع الحبيب حتى تصل بكم الأمور إلى بر الاستقرار وهذا سيؤدى إلى نجاح العلاقة وعدم عودة المشاكل من جديد.>لديك كثير من المشاكل الصحية التى لا تحاول معالجتها وربما تتفاقم لتصل إلى درجات سيئة وتؤذيك على المدى البعيد، حاول أن يكون لك وقفة جدية مع نفسك حتى تستطيع أن تتجنب كثير من المشاكل أنت فى غنى عنها، استمع إلى آراء الأطباء وليس الأصدقاء فى النواحى الصحية.>لديك العديد من الأفكار الرائعة التى تحاول أن تخرجها من حيز الورق إلى الحياة العملية حاول أن تستعين بذوى الخبرة لتجنب الخسائر، لديك فرصة رائعة أن تأخذ بعض الأيام لتختلى بنفسك وتراجع حساباتك.

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 10/2/2016

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برج الثور على الصعيد المهنى

برج الثور على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتمتع برج الثور على قدرة كبيرة فى مواجهة المشاكل على صعيد العمل، حاول أن تكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقك، لا تتهاون فى حقوقك فى محيط العمل فلا تستطيع أن تأخذها من جديد، سيكون أمامك فرصة رائعة للخروج من الأزمات المتتالية والعودة إلى محيط العمل بكثير من الانتصارات.>يحاول الشريك أن يخرج بك من دائرة العمل والانشغال الدائم للحصول على أجازة تجعل أكثر صفاء ذهنى ونفسى، فى الأيام القادمة لا تتردد أن تصارح الشريك بما تجده بارع فيه وأيضًا ما هو مقصر من ناحيتك، فهذا سيجعل الأمور تسير إلى الوضع الأفضل.>تحاول أن تتبع بعض التعليمات الصحية التى أمرك بها الطبيب حتى تتجنب الوعكات الصحية التى تتعرض لها كل موسم، اتبع التعليمات بدقة وسوف تكون الحياة فى الفترة المقبلة أفضل مما سبق.>تتوقع الأبراج لمواليد برج الثور فى الفترة المقبلة مزيد من الازدهار والتألق فى مجال العمل، لا تعلق كثير من المشاريع بحجة التفكير العميق فقد يسبق غيرك إلى هدفك فيضيع من يدك، حاول أن تكون إنسان يفكر سريعًا ويتحرك أيضًا كذلك، لا بأس من مراجعة مواقفك فى الحياة العائلية فربما تجد أنك مخطئ فى حق بعض المحيطين بك.

حظك اليوم برج الميزان ليوم الأربعاء 10/2/2016

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حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>فى هذا اليوم سيتابع أبناء هذا البرج تألقهم وبريقهم على مستوى الحياة العملية، فالمزيد من النجاحات سيحصدونها وسيحققون ما تمنوه طوال حياتهم، لكن الصبر والإصرار هما الوسيلتان الوحيدتان للوصول إلى ما يريدون.>وفقًا لبعض الصفات التى يتسم بها أبناء هذا البرج من الهدوء والعقل والاستقرار، سيتخذون بعض القرارات التى تؤمن حياتهم الأسرية وتجعلهم أكثر هدوءًا، والأبراج تؤكد أن هذه الخطوة الرسمية فى ذلك الوقت هى الأفضل.>تحسن كبير وملحوظ بالنسبة لأبناء هذا البرج سيجتاح حياتهم الصحية بعد فترات طويلة من المشاكل المزمنة.>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 10/2/2016

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برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تتميز بنشاط كبير اليوم وتتلقى الكتير من الدعم من الزملاء ما يجعلك تتميز فى اختصاصك تستطيع خوض المنافسه اليوم بنجاح فأغتنم الفرصة وأنطلق تجاه هدفك، أجواء مناسبة لربح بعض الأموال من جهات غير متوقعة.>تتعرض للانتقاد من الشريك ولكنه ف الواقع يقصد منها تحسين العلاقة بينكم حتى تتمكنوا من تجاوز العقبات سويًا، الأجواء مناسبة من أجل التخطيط لبداية جديدة أساسها الصراحة بين الطرفين.>تصاب بالكثير من الارهاق نتيجة للتشنجات العصبيه والضغوط ينصحك الفلك بممارسة الرياضه التأملية للتخلص من هذه الضغوط والعودة لممارسة حياتك بشكل صحى، وعليك محاولة تناول بعض الخضروات والطعام الصحى.>هذه الفترة جيدة لتبادل المعلومات والاستمتاع والتعلم وتحسين المهارات الابداعية لديك حاول استكشاف طرق جديدة للتعبير عن نفسك ومشاركة أفكارك مع الآخرين، ربما تلتقى صداقات قديمة أو تحصل على شىء كنت تنتظره من فترات طويلة.

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 10/2/2016

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برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يوم ممتاز لوضع خطط جديدة لتحسين وضعك المهنى ولكنك تتخوف من الإقدام عليها فلا تخف الفلك يدعم خطواتك فتقدم بخطى ثابتة تجد طريقه جديدة تقنع بها رؤسائك فى العمل بوجهة نظرك مما يعطيك المزيد من الثقة فى قدراتك مجددًا.>إذا كنت تفكر فى طبيعة الالتزام نحو علاقتك مع الشريك فذلك الوقت المناسب لاتخاذ قرارات حاسمة، وعليك التخلص من العلاقات القديمة التى انهيتها من فترة ولا تجعلها تظهر مرة أخرى فى حياتك حتى لا تؤثر بالسلب عليك.>اتبع تعليمات الطبيب بكل دقه وحاول الابتعاد عن التدخين قدر المستطاع قد تساعدك ممارسة الرياضه بانتظام على تحسين وضعك الصحى فى الوقت الحالى فحاول تخصيص جزء من وقتك يوميًا لممارستها.>فترة جيده لتحسين وضعك المالى ووضع ميزانيه جديدة تساعدك فى الادخار وتحديد ما تحتاج إليه بطريقه سليمة حاول الالتزام بما رسمته لمستقبلك وأتبع غرائزك لتحقيق الازدهار والرخاء فى أمورك المالية.

برجك الأسد حظك يوم الأربعاء 10/2/2016

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برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>مجموعة من الفرص ستلحق بأبناء هذا البرج لكن سيسيئون التصرف معها مما يجعلها فرص ضائعة لم يستفيدوا منها، لكن لا داعى للقلق أو الشعور بالإحباط فمزيد من الفرص الأيام المقبلة ستدق بابك وعليك فقط أن تنتظر وتترقب.>على الرغم من عدم قدرتك على التواصل مع حبيبك الحالى ربما لأنه يحبك أكثر ما تحبه أنت، إنما هناك تقلبا كبيرا سيحدث فى حياتك العاطفية وسيكون على الأفضل وربما تأخذ خطوة إيجابية فى هذه الفترة.>ارتفاع كبير فى مستوى صحتك العامة، فهذا البرج يستطيع أن يخرج نفسه من الضغوط العصبية ويعرف الطريق نحو راحة البال.>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب.