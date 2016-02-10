عبور 164سفينة قناة السويس خلال الأربعة أيام الماضية بحمولة 9.9 مليون طن

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت خلال الأربعة أيام الماضية بداية من السبت وحتى أمس الثلاثاء عبور 164 سفينة من الاتجاهين بحمولة 9 مليون و900 ألف طن من الاتجاهين.

وعبرت القناة من اتجاه الشمال 76 سفينة بحمولة 4 مليون و700 ألف طن كما عبرت من الجنوب 88 سفينة بحمولة 5 مليون و200 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية، صادرة عن هيئة قناة السويس، أن 40 سفينة عبرت القناة يوم السبت بحمولة 2 مليون و600 ألف طن من الاتجاهين، حيث عبرت من اتجاه الشمال 20 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC OLIVER بحمولة 196 ألف طن قادمة من الجزائر ومتجهة الى ماليزيا، فيما عبرت فى اتجاه الجنوب 20 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM JULES VERNE بحمولة 179 ألف طن.

وأشارت التقارير، إلى أن 38 سفينة عبرت القناة يوم الأحد، بحمولة 2 مليون و400 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور17سفينة بحمولة مليون طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات السنغافورية ABL MERLIONبحمولة 158 ألف طن قادمة من انجلترا ومتجهة إلى سنغافورا، كما عبرت21 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات MACKINAC PRIDGE التى ترفع علم اليابان بحمولة 160 ألف طن.

وأضافت التقارير، أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين عبور46 سفينة بحمولة 2مليون و400 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور21 سفينة بحمولة مليون و200 الف طن، وكانت اكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البريطانية CMA CGM – ZHEMG HE بحمولة 185 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات، كماعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم ليبيريا MSC ALVAIR بحمولة 147 ألف طن.

كما شهدت قناة السويس أمس الثلاثاء عبور40 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، حيث عبرت من قافلة الشمال 18 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC TERESA بحمولة 157 ألف طن وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC SVEVA بحمولة 196 ألف طن.

- عبور 40 سفينة قناة السويس بحمولة 2.5 مليون طن