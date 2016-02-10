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حملات مروية بجنوب سيناء وسحب 460 رخصة و700 ألف جنيه تصالح فورى وميزان

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حملات مروية بجنوب سيناء وسحب 460 رخصة و700 ألف جنيه تصالح فورى وميزان حملات مروية بجنوب سيناء وسحب 460 رخصة و700 ألف جنيه تصالح فورى وميزان
أكد العميد مصطفى عابدين، مدير إدارة مرورجنوب سيناء، فى تصريحات صحفية، أن الإدارة استعدت جيدا لاستقبال مؤتمر "أفريقيا بيتنا" بالعديد من الحملات بشرم الشيخ، حيث تم ضبط العديد من المخالفات المرورية ومتعاطى المواد المخدرة وتحصيل آلاف الجنيهات من التصالحات الفورية .

وصرح الرائد أسر حسن، رئيس قسم العمليات والبحوث بادارة مرورجنوب سيناء، بأن المديرية قامت بالعديد من الحملات اليومية بداية من أول فبراير حتى 9 فبراير.

وأسفرت تلك الحملات المرورية على طرق جنوب سيناء، عن سحب 428 رخصة لمخالفات تعليمات المرور وحجز 6 سيارات و3 دراجات بخارية وضبط 35 مخالفة للسيرعكس الاتجاه.

وأشار "حسن"، إلى سحب 500 عينة تحاليل مخدرات للسائقين بشرم الشيخ، أثبتت وجود 27 حالة إيجابية وباقى العينات سلبية، وتم سحب 32 رخصة بسب الرادار والتصالح فى 454 مخالفة.

وأوضح أن إجمالى التصالح فى الحالات الفورية 2558، وتحرير 1469مخالفة وفحص فنى لعدد 794 رخصة وفحص بيئى لعدد 5 حالات، وقد بلغ اجمالى مبالغ التصالح 167ألفا و500 جنيه، وبلغ إجمالى تحصيل الميزان 532 ألفا و181جنيه، كما بلغ اجمالى مبالغ الرادار المحصلة نتيجة التصالح الفورى 68 ألفا و100جنيه.
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