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"علاج فيروس سى فى ظل مضادات الفيروس المباشر".. ندوة بمعهد الكبد بجامعة المنوفية

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"علاج فيروس سى فى ظل مضادات الفيروس المباشر".. ندوة بمعهد الكبد بجامعة المنوفية "علاج فيروس سى فى ظل مضادات الفيروس المباشر".. ندوة بمعهد الكبد بجامعة المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

ينظم معهد الكبد القومى تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور أحمد الشعراوى عميد المعهد ندوة تحت عنوان "علاج فيروس سى فى ظل مضادات الفيروس المباشر"، وذلك يوم الأحد القادم من الشهر الجارى بالمعهد.
>أشار الدكتور أحمد الشعراوى عميد المعهد إلى أن الندوة تهدف إلى التنوية عن الضوابط المختلفة فى علاج المرض بمضادات الفيروسات الحديثة إلى جانب عرض بعض الحالات المرضية التى تستدعى الاستشارة لإستخدام أدوية معينة طبقــــــًا للحالة.. إلى جانب عرض المشاكل الفنية والطبية التى تواجه الأطباء أثناء علاج المرض.


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