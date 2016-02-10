جماهير الأهلى بالمحلة يحطمون واجهة محل أدوات رياضية خاصة بالزمالك

حطم عدد من جماهير النادى الاهلى بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قبل قليل، محل أدوات رياضية خاصة بنادى الزمالك بميدان البندر بجوار مسجد عبد الحى خليل، حيث قاموا بتحطيم واجهة المحل، مبررين ذلك بأنه احتفالا بفوز ناديهم على الزمالك فى موقعة "برج العرب".

كما أثاروا الفوضى بالمنطقة، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط 3 من مثيرى الشغب وجار اتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.

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