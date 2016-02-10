جماهير الأهلى بالمحلة يحطمون واجهة محل أدوات رياضية خاصة بالزمالك

كما أثاروا الفوضى بالمنطقة، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط 3 من مثيرى الشغب وجار اتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.
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