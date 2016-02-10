عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح": رئيس مجلس النواب يذبح الدستور والقانون

قال النائب البرلمانى، عبد الرحيم على، إن من وافق على قانون الخدمة المدنية "يلوى ذارعه"، لافتا إلى أن هناك جهل واضح بالقانون لدى هيئة المكتب بمجلس النواب، مضيفا:""يا إما فى تعمد ضدى بالبرلمان".

وفى رده على سؤال بشأن الـ16 نائبا الذين وافقوا على طلب رفع الحصانة عنه، أرجح عبد الرحيم على، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أن يكون التصويت الإلكترونى متعطل داخل المجلس، مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يذبح الدستور والقانون داخل البرلمان، بسبب النظر فى رفع الحصانة عنه.

وعن المحضر المحرر ضده لرفع الحصانة عنه من البرلمان، أوضح أنه بسبب إدعاءات، تقول إنه استخدم المال السياسى لإنجاح أحمد مرتضى منصور مرشح المصريين الأحرار، ضد عمرو الشوبكى، فى دائرة الدقى والعجوزة، وردا على سؤال خالد صلاح،:"من الذى قدم هذه الدعوى"، قال النائب البرلمانى:"عيل مهبول، ورحمة أبويا ما أعرفه".

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