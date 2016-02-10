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وزير النقل:"أنا مش عارف أدير.. والتوك توك بيكسب أكتر من ألف قطر"

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وزير النقل:"أنا مش عارف أدير.. والتوك توك بيكسب أكتر من ألف قطر" وزير النقل:"أنا مش عارف أدير.. والتوك توك بيكسب أكتر من ألف قطر"
وقال الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل: "أنا بطلع ألف قطر كل يوم ومش بكسب حاجة..ومينفعش الراجل اللى عنده توك توك بـ 12 ألف جنيه يكسب منه، وأنا اللى عندى ألف قطر بطلعهم كل يوم مش بكسب..يبقى أنا مش عارف أدير"، فيما رد "أديب" قائلاً: " بيعه".

أكد، "الجيوشى" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، أنه يسعى لإرسال شباب الصف الثانى والثالث للخارج للتدريب ثم العودة مرة أخرى لنقل الخبرة فى ، مضيفاً: " هعمل زى محمد على باشا زمان حينما أرسل مصريين للتعلم فى الخارج ويعودوا مرة أخرى".


>- وزير النقل:"ممكن وانا بتكلم دلوقت مركب أو قطر يتقلب..وماعندناش منظومة سلامة"

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مصر 365

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