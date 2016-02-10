خالد صلاح فى"آخر النهار"مُهنئا الأهلى بنتيجة "قمة برج العرب" : فوز مستحق

هنأ الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، النادى الأهلى بالفوز الذى حققه الفريق الأحمر على نظيره الزمالك، بهدفين نظيفين خلال مباراة القمة 111 التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وقال خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، إن فوز الأهلى مستحق، ورئيس الزمالك مرتضى منصور أوفى بالوعد الخاص بإقالة أحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق الأبيض، حال خسارة الفريق.

من جانبه قال محمد شبانة، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، فى مداخلة هاتفية للبرنامج، إن محمد صلاح مدرب عام الزمالك، سيتولى القيادة الفنية للفريق مؤقتًا، لحين قدوم مدرب أجنى خلال أسبوع أو عشرة أيام، مشيرا إلى أن هناك تسرع بعض الشىء فى قرار إقالة "ميدو" لكنه متوقع، لاسيما أن أحمد حسام ميدو تسلم قيادة الزمالك فى توقيت صعب وخاض مباريات صعبة فى الفترة الأخيرة.

وأشاد محمد شبانه، بالشكل الذى ظهر عليه اللاعب ماليك إيفونا مهاجم الأهلى، حيث أكد أنه مهاجم قوى وخطير داخل الفريق الأحمر، مشيرا إلى أن الزمالك يحتاج بعض الهدوء كى يعود مرة أخرى لما كان عليه فى السابق.

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