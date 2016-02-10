على طريقة رمضان صبحى.. طفل روسى يحتفل بفوز الأهلى بالوقوف على الكرة

قام الطفل الروسى كيريل رامى لبيب بالوقوف على الكرة مثل لاعب النادى الأهلى "رمضان صبحى"، وذلك عقب فوز الأهلى على الزمالك فى ماتش القمة اليوم بنتيجة 2-0.

ونشر والد الطفل الصورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث علق عليها قائلا: "وقفت رمضان سبت وحد ووقفت كيريل ما يعملهاش أى حد، مبروك للأهلى"، وحاز المنشور الخاص به على إعجاب العديد من الأشخاص.

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