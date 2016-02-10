كريم شحاتة: "المعلم" رفض عرض مرتضى منصور بتدريب الزمالك

كشف الإعلامى كريم شحاتة، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقب إصدار قراراً بإقالة أحمد حسام ميدو، من منصب المدير الفنى للفريق، يطالبه بعرض تولى قيادة أولاد ميت عقبة، على والده حسن شحاتة.

أضاف كريم، خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم" عبر شاشة "النهار اليوم" أنه بدوره، عرض الأمر على "المعلم"، الذى أكد أن الزمالك يُعد "بيته" ولا يستطيع التأخر فى تلبية ندائه، إلا أنه إعتذر عن تولى المهمة، وفضل قيادة الفريق من بداية الموسم.

أوضح كريم، أنه أبلغ قرار والده، لأحد المقربين من مرتضى منصور، لافتاً أن بقاء محمد صلاح فى منصب المدير الفنى المؤقت للفريق، حتى نهاية الموسم، يعد القرار الأصلح للفريق.

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