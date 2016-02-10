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"ألتراس" الأهلى بالمحلة يحطمون واجهة محل أدوات رياضية خاصة بالزمالك

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"ألتراس" الأهلى بالمحلة يحطمون واجهة محل أدوات رياضية خاصة بالزمالك "ألتراس" الأهلى بالمحلة يحطمون واجهة محل أدوات رياضية خاصة بالزمالك
حطم عدد من أعضاء رابطة ألتراس النادى الاهلى بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قبل قليل، محل أدوات رياضية خاصة بنادى الزمالك بميدان البندر بجوار مسجد عبد الحى خليل، حيث قاموا بتحطيم واجهة المحل، مبررين ذلك بأنه احتفالا بفوز ناديهم على الزمالك فى موقعة "برج العرب".

كما أثاروا الفوضى بالمنطقة، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط 3 من مثيرى الشغب وجار اتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.

الالتراس تحطم واجهه محل (1)

الالتراس تحطم واجهه محل (2)

الالتراس تحطم واجهه محل (3)


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