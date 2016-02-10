بدء احتفال "الليلة الكبيرة" فى ذكرى استقرار رأس الإمام الحسين

صعد الشيخ محمود التهامى، نقيب المنشدين، منذ قليل، على المسرح المقام أمام الباب الأخضر لمسجد الإمام الحسين، لبدء حفلته فى الليلة الكبيرة فى ذكرى استقرار رأس الحسين، وفور صعوده المسرح تعالت صيحات آلاف الحاضرين لتحيته، وذلك وسط انتشار مكثف من رجال الأمن لتأمين الحفل.

جدير بالذكر، أن الشيخ ياسين التهامى، عميد المنشدين فى الوطن العربى، سيحى مساء غد الاربعاء، الليلة اليتيمة.

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