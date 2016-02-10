موجز الصحافة المحلية: تفاصيل يوميات مبارك من الرئاسة إلى السجن

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "تفاصيل يوميات مبارك من الرئاسة إلى السجن"، ورصدا لكواليس المحطات المهمة فى تاريخ الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى الذكرى الخامسة لرحيله وكيف تسبب الفساد المستشرى فى عهده فى خسارته شرف الجنازة العسكرية بعد إدانته بحكم نهائى فى قضية "القصور الرئاسية".

وحصلت صحيفة "الأهرام" على تصريحات خاصة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الذى كشف عن الانتهاء من المفاوضات مع الجانب الإيطالى فى مشروع حقل ظهر بمنطقة شروق بالبحر المتوسط، أن المشروع يبدأ إنتاجه فى نهاية العام المقبل بطاقة تصل لنحو مليار قدم مكعب يوميا فى مرحلته الأولى.. وأشار إلى بدء إنتاج نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من حقل شمال الإسكندرية بمنطقة غرب الدلتا، فى الربع الأول من العام المقبل، وأضاف أن استثمارات هذا المشروع تصل إلى نحو 12 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع أتول، ويبدأ الإنتاج أيضا العام المقبل فى مرحلته الأولى إلى نحو 400 مليون قدم مكعب.

وقالت صحيفة "الأخبار" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا باعتبار أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية أمس ونصت فى المادة الأولى على اعتبار الأراضى الواقعة جنوب طريق القاهرة - السويس، البالغ مساحتها 16645 فدانا شرق الطريق الدائرى الإقليمى، و17571 فدانا غرب الطريق الدائرى الإقليمى والمبينة الحدود والإحداثيات بالخريطة المرفقة المخصصة لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ بن زايد العمرانى من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكشفت صحيفة "المصرى اليوم" على لسان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، عن أنه لا حل لحماية منطقة الأهرامات الأثرية والارتقاء بها، إلا بأن "تكون منطقة عسكرية، حيث يتولى الجيش تأمينها وحمايتها، بينما تشرف عليها وزارة الآثار بشكل كامل"، وأضاف "حسنى"، فى تصريحات لـ"المصرى اليوم"، تعليقًا على سرقة أحجار الهرم وبيعها، أنه توقف عن مشروع تطوير منطقة الأهرامات عندما كان وزيرًا للثقافة، لأنه اكتشف أنه فى ظل الوضع القائم، فأى إنفاق على التطوير يعتبر "إهدارًا للمال العام"، موضحًا أن الفوضى الناجمة عن وجود الجمالة والخيالة وأصحاب الكارتات فى منطقة الأهرامات تفسد أى عملية تطوير.

وعلمت صحيفة "الشروق" من مصادر مطلعة أن وفدا من الرئاسة حضر إلى مجلس النواب أمس، لمناقشة خطة تأمين زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمجلس، والمنتظر أن تتم الأسبوع المقبل، من أجل إلقاء خطابه أمام البرلمان الجديد، واصطحب الأمين العام للمجلس أحمد سعد الدين ممثلى أمن الرئاسة، وممثلى عن قطاع الأمن المركزى، فى جولات تفقدية لمقر المجلس والقاعات الرئيسية والشرفات والأسطح.