أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير النقل:"ممكن وانا بتكلم دلوقت مركب أو قطر يتقلب..وماعندناش منظومة سلامة"

Google+ Print
وزير النقل:"ممكن وانا بتكلم دلوقت مركب أو قطر يتقلب..وماعندناش منظومة سلامة" وزير النقل:"ممكن وانا بتكلم دلوقت مركب أو قطر يتقلب..وماعندناش منظومة سلامة"
حذر الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، من تفاقم مشكلات النقل فى ، قائلاً: "مستويات الأمن والسلامة فى مجل النقل منخفضة للغاية، وممكن دلوقتى وأنا وبكلمكم مركب ولا قطر يقلب، ومعندناش منظومة سلامة نقل خالص..ولو قولتولى تضمن أن مفيش مركب تغرق فى النيل هقولك لا أضمن".

وقال "الجيوشى" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، إنه يسعى لإيجاد حل لسلامة النقل فى مصر من خلال بعض المخططات للاستفادة من الخبرات الإنجليزية فى قطاع السكة الحديد، والفرنسية فى المترو، والماليزية والكورية فى مجال النقل النهرى، وخبرات روسية لاستفادة منهم فى تصنيع عربات السكة الحديد، وكذلك أسبانية لتصنيع القطار السريع.


>- وزير النقل: "هجيب إدارات أجنبية فى مجال النقل.. وهقلدهم"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا