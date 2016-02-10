وزير النقل:"ممكن وانا بتكلم دلوقت مركب أو قطر يتقلب..وماعندناش منظومة سلامة"

حذر الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، من تفاقم مشكلات النقل فى مصر ، قائلاً: "مستويات الأمن والسلامة فى مجل النقل منخفضة للغاية، وممكن دلوقتى وأنا وبكلمكم مركب ولا قطر يقلب، ومعندناش منظومة سلامة نقل خالص..ولو قولتولى تضمن أن مفيش مركب تغرق فى النيل هقولك لا أضمن".

وقال "الجيوشى" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، إنه يسعى لإيجاد حل لسلامة النقل فى مصر من خلال بعض المخططات للاستفادة من الخبرات الإنجليزية فى قطاع السكة الحديد، والفرنسية فى المترو، والماليزية والكورية فى مجال النقل النهرى، وخبرات روسية لاستفادة منهم فى تصنيع عربات السكة الحديد، وكذلك أسبانية لتصنيع القطار السريع.

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