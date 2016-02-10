للوقاية من حب الشباب بعد إزالة الشعر.. اغسلى إيدك واختارى الوسيلة بعناية



>أسباب حب الشباب بعد إزالة الشعر

للوقاية من حب الشباب بعد إزالة الشعر

حب الشباب من المشكلات المزعجة، وبعض الفتيات والسيدات تظهر لديهن المشكلة بعمق بعد إزالة الشعر من الوجه أو الجسم، سواء كانت إزالته بالنتف أو بالشمع أو بالتحفيف، أو بالشفرة فكلها أدوات تستخدمها العديد من النساء.>وأوضحت الدكتورة نانسى عوض أخصائية الأمراض الجلدية أن هذا النوع من البثور يظهر نتيجة اتساع المسام بشدة بعد إزالة الشعر بأى طريقة، وهو ما يجعلها عرضة للتلوث، أو فى بعض الحالات الأخرى تلتهب بشدة مكان الشعرة نتيجة رقة البشرة وعدم تحملها لوسائل النزع، كذلك تزيد بعض الأدوات عن غيرها من فرص الإصابة بالحبوب، كالنتف لبعض أنواع البشرة.>وتقدم الدكتورة نسرين مجموعة من النصائح للوقاية من هذه المشكلة ومن أهمها:

- اختارى أداة إزالة الشعر الخاصة بك بعناية تامة، واختبرى حساسية بشرتك وقدرة تحملك لكل الوسائل، واختارى التى تتناسب مع بشرتك والتى لا تسبب لك حبوب وبثور بعد الإزالة.

>- قومى بإزالة الشعر لنفسك لأنك الأدرى بالأماكن الأكثر حساسية لديك، إن أمكنك ذلك.

>- نظفى الشفرة أو ماكينة إزالة الشعر جيدًا قبل الاستخدام وبعد كل مرة أمسحيها بمواد مطهرة غير ضارة للبشرة

>- اهتمى بتنظيف بشرتك ووجهك وجسمك جيدًا قبل إزالة الشعر، ولا تتركى بشرتك متسخة، وكذلك على التى تزيل الشعر لك أن تنظف يديها جيدًا بمطهر، حتى لا تلتقط المسام ميكروبات أو بكتيريا.