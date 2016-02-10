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تداول صورة لكلب ضال بـ"استقبال" مستشفى بالمنيا..و"الصحة" تحيل الواقعة للتحقيق

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تداول صورة لكلب ضال بـ"استقبال" مستشفى بالمنيا..و"الصحة" تحيل الواقعة للتحقيق تداول صورة لكلب ضال بـ"استقبال" مستشفى بالمنيا..و"الصحة" تحيل الواقعة للتحقيق
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لكلب ضال داخل غرفة استقبال مستشفي مغاغة العام شمال المنيا، مبدين استيائهم الشديد.

من جانبه، قال مسئول بمستشفى مغاغة، إن هذه الصورة تم التقاطها بواسطة موظف بالمستشفى منذ 20 يوما عندما كانت الكهرباء مفصولة، وعندما عادت وجدوا هذا الكلب وبدلا من طرد الموظف له، قام بتصويره، ردا على إحالته للتحقيق لتحصله على أموال من المرضى.

فيما أكد الدكتور نصيف الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الواقعة تم إحالتها للتحقيق وسيتخذ فيها إجراءات قانونية رادعة لمن يثبت تقصيره.

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