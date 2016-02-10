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محافظ جنوب سيناء: "الإسكان" وافقت على إنشاء 8 تجمعات سكنية بالمحافظة

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محافظ جنوب سيناء: "الإسكان" وافقت على إنشاء 8 تجمعات سكنية بالمحافظة محافظ جنوب سيناء: "الإسكان" وافقت على إنشاء 8 تجمعات سكنية بالمحافظة
استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى اجتماعه اليوم، مبادرة صندوق "تحيا "، حيث قرر عمل مبادرتين الأولى بخصوص إنشاء مجتمع زراعى متكامل بطور سيناء على مساحة 120 فدانا، لتشغيل 100 شاب، تشمل منزلا ومزرعة ومكانا لتربية المواشى والخدمات، والثانية بدء حملة جنوب سيناء خالية من فيروس سى .

وخصص المحافظ مساحة 30 فدانا برأس سدر لمؤسسة مصر الخير لإقامة مزرعة للتسمين بعد نجاح التجربة فى طور سيناء لتشغيل الشباب، كما أعلن المحافظ عن موافقة وزارة الإسكان على إقامة 8 تجمعات سكنية تشمل صوبا زراعية ومزارع دواجن.

كما أعلن أن رئيس الجمهورية أصدر تعليماته بالاهتمام بالمنطقة الصناعية بأبوزنيمة وتوفير مبلغ 2.6 مليار جنيه لترفيق المنطقة الصناعية بحيث يتم التنفيذ على ثلاث مراحل.

وزيادة سعة محطة التحلية بمدينة طور سيناء من 10 آلاف متر3/يوم إلى 30 ألف متر3/ يوم، لاستيعاب الزيادة السكانية المنتظرة، وأيضا تم الموافقة على ازدواج الطريق من موسى إلى شرم الشيخ بحيث يكون ثلاث حارات فى كل اتجاه، مزود بالخدمات بالإضافة لطريق دائرى حول مدينة طور سيناء بإجمالى تكلفة 3.5 مليار جنيه.

وأشار المحافظ أنه تم زيادة حصة الدقيق للمواطنين من 10 كجم الى 12.5 كجم بالإضافه لتخصيص 25 طن دقيق حر لمواطنى المحافظة.

كما أعلن فودة أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى، مع إنشاء وحدات جديدة لسد العجز وأضاف أنه بحلول عام 2020 سيكون تم القضاء على قوائم الانتظار تماما على ارض جنوب سيناء.

وقال فودة تم الموافقة مع محمد فريد خميس على توفير 5 منح مجانية بالجامعة البريطانية لمجيدى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى 5 منح أخرى بأكاديمية الشروق لأبناء المحافظة، بالإضافة لعدد 15 منحة أخرى بجامعة سيناء بعد نتيجة الثانوية العامة لعام 2016 وسيتم وضع الضوابط للقبول بها.

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مصر 365

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