بالصور.. تفاصيل افتتاح مؤتمر صناعة الدواء لجامعة قناة السويس بشرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن السياحة بشرم الشيخ بخير وستعود وأفضل مما كانت عليه من قبل، قائلا: نحن لن ننهزم ولن نستسلم، ونحن الآن بصدد تطوير شرم الشيخ لتصبح مدينة استثمارية سياحية على أعلى مستوى لتنافس مدن استثمارية عالمية، ولدينا أعلى معدلات الأمن بالمحافظة، قائلا: إن دعم السياحة يعتمد على المصريين أنفسهم.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء خالد فودة مؤتمر المؤتمر العلمى الأول للممارسة الصيدلانية والطبية لجامعة قناة السويس بشرم الشيخ مساء أمس الثلاثاء، والذى أقيم تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة و لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف كل من الدكتور إبراهيم فارس عميد الطب البيطرى و الدكتور امجد مطر عميد الطب البشرى والدكتور ياسر مصطفى عميد الصيدلة ورئيس المؤتمر الدكتورة ماجدة هجرس رئيس قسم الفارماكولوجى الاكلينكى بكلية الطب ومقرر المؤتمر الدكتورة منى توفيق وسكرتير المؤتمر الدكتور هالة محمد فتحى ومقرر المؤتمر الدكتورة سماح محمد العايدى.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أنه يتمنى أن يخرج المؤتمر بتوجيهات تساهم فى إنتاج أدوية لها مواصفات عالمية ذات جودة، وقام بتحية الجامعة غلى الجهد والتنسيق مع المراكز البحثية المعنية باستخدام احدث التقنيات فى صناعة الدواء وقدم الشكر للدكتور ممدوح غراب لحرصه على إقامة المؤتمر بشرم الشيخ تدعيما للسياحة .

وأعلن المحافظ عن إقامة جامعة الملك سلمان بمدينة الطور خلال عامين وأن هذه الجامعة ستوفر كثيرا من الجهد والمشقة لأبناء سيناء والين يتحملون مشقة السفر والغربة لمحافظات مصر، مؤكدا على أنه يقدر العلم والعلماء متمنيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ .

وأشاد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة بعمق العلاقة بين الجامعة واهالى جنوب سيناء، قائلا إن الجامعة تقدم خدماتها لهم وأنها ستبدأ قوافل الإصحاح البيئى لاهالى سيناء اعتبارا من الأسبوع القادم.

وأشار رئيس الجامعة الى أن فعاليات المؤتمر العلمى الأول لقسم الأدوية والذى يتم بالتعاون ما بين كليات الطب البشرى وكليتى الصيدلة والطب البيطرى، هذا التعاون الذى تسعى دائما جامعة قناة السويس إلى ترسيخه ما بين الكليات فمنذ نشأة الجامعة وهى تعمل فى تكامل ومنظومة واحدة لخدمة المجتمع، ومؤتمركم هذا العام الذى يتحدث عن صناعة الدواء لا شك أنه يحمل موضوعا هاما تسعى إليه الكليات العلمية المتخصصة لتطوير استخدام الأدوية فى الرعاية الصحية، وأتمنى من جميع المشاركين العلماء من مصر وأمريكا والشرق الأوسط والمتخصصين فى علوم الأدوية والسموم من الأطباء بكليات الصيدلة أن يزيدوا من خبراتهم حتى نعطى الفرصة لشباب الباحثين والأطباء للوقوف على كل ما هو جديد فى عالم الدواء ووسائل تطبيقه والسعى لاكتشاف أدوية جديدة للقضاء على أخطر الأمراض، كل الأمنيات الطيبة أن يخرج مؤتمركم هذا بتوصيات قابلة للتغيير على أرض الواقع وأن تحقق الهدف المرجو من إقامة هذا المؤتمر، أتمنى لكم جميعا قضاء أوقات سعيدة وأن تعودوا إلى دياركم محملين بأجمل الذكريات من مدينة السلام ومن مصر بلد الأمن والأمان.

وأضافت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس قسم الفارماكولوجى بكلية الطب جامعة قناة السويس ورئيس المؤتمر، أن الهدف من المؤتمر هو التعاون بين أقسام الفارماكولوجى فى ثلاث كليات بجامعة قناة السويس لتبادل الخبرات وإرساء للتعاون المثمر الذى يمتد إلى ما بعد المؤتمر. وأضافت رئيسة المؤتمر أن من أهداف إقامة المؤتمر بشرم الشيخ هو إثراء وتشجيعا لسياحة المؤتمرات فى شرم الشيخ ما يعود على مصر بالفائدة والرخاء. أما محاور المؤتمر فتدور حول علم النانوفارماكولوجى والاستخدام الطبى للمنتجات الطبيعية والأبحاث الطبية التجريبية على حيوانات التجارب والأبحاث الطبية على المرضى ويحاضر فى محاور المؤتمر علماء وخبراء منهم الدكتور موسى شاكر أستاذ الفارماكولوجى (مصرى أمريكى الجنسية) وكيل معهد الأبحاث الصيدلانية ونائب العميد للبحث العلمى بجامعة ألبانى بالولايات المتحدة الأمريكية ومحاضرته عن استخدام علم النانو فى مجال الفارماكولوجى وعن المنتجات الطبيعية واستخدامها فى العلاج والدكتور محمد التانير (لبنانى أمريكى الجنسية) رئيس البحوث الإكلينيكية مركز أبحاث مدينة الملك فهد الطبية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ومحاضرته عن المتطلبات الهامة لإجراء أبحاث سريريه (إكلينيكية والدكتور عبد الله بن على بن سليمان الغشام رئيس قسم الفارماكولوجى والدكتور أحمد عبد السلام أستاذ الفارماكولوجى بكلية طب عين شمس (مصر) و محاضرته عن الجديد فى علاج الالتهاب الكبدى بفيروس سى والدكتور محمد إسماعيل رئيس الفارماكولوجيا الإكلينيكية و رئيس جامعة مصر الدولية (مصر) و سيقدم محاضرة عن "الاتجاهات الحديثة فى تدريس الفارماكولوجى والدكتور شريف كمال رئيس قسم الفارماكولوجيا الإكلينيكية بمستشفى سرطان الأطفال 57357 و سيحاضر عن "إدارة برنامج مضادات الميكروبات" والدكتورة ماجدة هجرس رئيس قسم الفارماكولوجى بطب جامعة قناة السويس وستحاضر عن الأبحاث الإكلينيكية السريرية والممارسات الطبية الجيدة والدكتورة هدير أحمد رستم رئيس قسم اليقظة الدوائية للحماية من أخطار الأدوية بوزارة الصحة بمصر وستتحدث عن برنامج اليقظة الدوائية ابتداء من تسجيل أخطار الأدوية إلى اتخاذ الإجراءات والحلول المناسبة.

وقال الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة: إنه كما لا يوجد حدود بين العلوم فإنه لا توجد أيضا حدود بين الأقسام العلمية ومن هنا جاءت فكرة المؤتمر العلمى الأول للممارسة الصيدلانية والطبية والتكامل بين أقسام أدوية والسموم بالكليات المختلفة، ووجه الدكتور ياسر مصطفى عميد الصيدلة الدعوة لجميع العلماء لتبادل العلوم والمعرفة.

وحضر حفل افتتاح لفيف من العلماء من الدول العربية والجامعات المصرية ومراكز البحوث الصيدلانية ويستكمل المؤتمر أعماله بدء من صباح الأربعاء وحتى مساء الجمعة القادم.

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