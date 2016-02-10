أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ماجد المصري يكشف عن الحالة الصحية لابنته بعد إجرائها عملية جراحية

Google+ Print

الثلاثاء 09-02-2016 16:54

قال الفنان ماجد المصري في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنّ ابنته أجرحت عملية دقيقة في فمها، بعد ما سقطت من أعلى درج مدرستها، ثم غادرت المستشفى صباح أمس الإثنين وأصبحت حالتها جيدة.
وكان ماجد المصري قد طالب جمهوره مساء أمس من خلال حسابه على موقع الصور "انستقرام" بالدعاء لابنته بالشفاء قبل دخولها غرفة العمليات لإجرائها عملية جراحية بعد سقوطها من درج المدرسة.
على الجانب الآخر، يستعدّ ماجد للبدء في تصوير مسلسله "الخانكة"، الذي يجمعه بالفنانة غادة عبد الرازق في ثاني تجاربهما معاً، بعد أن سبق لهما تقديم مسلسل "حكاية حياة"، الذي عرض منذ عامين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي