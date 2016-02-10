ماجد المصري يكشف عن الحالة الصحية لابنته بعد إجرائها عملية جراحية

قال الفنان ماجد المصري في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنّ ابنته أجرحت عملية دقيقة في فمها، بعد ما سقطت من أعلى درج مدرستها، ثم غادرت المستشفى صباح أمس الإثنين وأصبحت حالتها جيدة.

وكان ماجد المصري قد طالب جمهوره مساء أمس من خلال حسابه على موقع الصور "انستقرام" بالدعاء لابنته بالشفاء قبل دخولها غرفة العمليات لإجرائها عملية جراحية بعد سقوطها من درج المدرسة.

على الجانب الآخر، يستعدّ ماجد للبدء في تصوير مسلسله "الخانكة"، الذي يجمعه بالفنانة غادة عبد الرازق في ثاني تجاربهما معاً، بعد أن سبق لهما تقديم مسلسل "حكاية حياة"، الذي عرض منذ عامين.