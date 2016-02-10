Khloé Kardashian تفتش عن الحب عبر الإنترنت

وصلت علاقة Khloé Kardashian بصديقها James Harden إلى حائط مسدود، وانتهت علاقة الثنائي التي بدأت منذ فصل الصيف الفائت. هذا ما كشفته نجمة تلفزيون الواقع. وأكد مصدر لمجلة People أنّ العلاقة أصابها التوتر في أعقاب الأزمة الصحّية التي مرّ بها Lamar Odom زوج Khloé، حين قامت النجمة بتكريس كامل وقتها لزوجها حتى يتماثل للشفاء، إلا أن الأمر لم يكن سهلاً بالنسبة إلى James الذي كان يريد أن يرى حبيبته لوقت أطول، في الوقت الذي فضّلت البقاء فيه إلى جانب Odom للإشراف على تعافيه، ما وضع بعض الضغوط بين Khloé وHarden وأوصلتهما إلى قرار إنهاء العلاقة.

وصفت Khloé البالغة من العمر 31 عاماً حبيبها السابق James Harden البالغ من العمر 26 عاماً بالداعم جداً، خصوصاً أثناء محنة Lamar. لكن قرار وضع Khloé وزوجها قضية طلاقهما جانباً في أكتوبر/ تشرين الأول لم يكن من الأمور التي كان يستطيع James Harden التعامل معها، على الرغم من شرح Kardashian له أن الأمر لا يعني العودة إلى Odom كزوج.

وعلى الرغم من انفصالها عن نجم كرة السلة James Harden ، فإن Khloe لا تضيّع وقتها، إذ دخلت في اليوم نفسه موقع التعارف عبر الإنترنت و نشرت تفاصيل عنها، أيّ أنها غيّرت من نمط حياتها العاطفية، وقرّرت اللقاء بالحب عبر الإنترنت لبدء علاقة رومانسية مغايرة لعلاقاتها السابقة، بما أن جميعها فشلت.

لا أمل في عودتها إليه.. Khloe Kardashian تدير ظهرها الى Lamar