هل سيجتمع محمد عبده وأنغام بـ"ديو" في مهرجان "فبراير الكويت" الجمعة المقبل؟

أحاط جمهور "فنان العرب" محمد عبده بنجمهم المفضّل لدى وصوله في ساعة متأخّرة من مساء أمس لإحياء الحفل الثاني من مهرجان "فبراير الكويت"، الذي سينطلق مساء الخميس المقبل، بتنظيم من "روتانا"، بالتعاون مع مركز عبدالله الرويشد للعام الثاني على التوالي. وثمّن الفنان السعودي حضوره في الاحتفالات الوطنية لمشاركة أهل الكويت فرحتهم، وقال: " مشتاق لأهل الكويت، الديرة التي دعمتني طوال مشواري الفني، ومستعدّ لتلبية كافة طلبات جمهوري. ولدينا مفاجآت خاصة لهم"، ثم أشاد بمشاركة الفنانة المصرية أنغام في الحفل الذي يبدأ في تمام العاشرة من مساء الجمعة المقبلة .

وحول إمكانية غناء "ديو" مع الفنانة أنغام، قال: " قد تكون إحدى مفاجآت "روتانا" خلال الحفل، كاشفاً عن اقتراب طرح ألبوم جديد "شيلات" .

وتمنى "فنان العرب" أن يسود الأمن والأمان كافة أنحاء الوطن العربي، موضحاً بالقول: "باسم الفن أقول stop للحرب والإرهاب والدمار، ويا ربّ نعيش دائماً في وئام وسلام".

وكان في استقبال عبده بمطار الكويت محمد الهاجري من "روتانا" والملحن أنور عبدالله والمخرج بدر الرباح.