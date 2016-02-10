معضد الكعبي يطرح أغنية "كيف ناسيني" من اللون الشعبي

دبي - مكتب سيدتي

أغنية منفردة جديدة، طرحها الفنان الإماراتي الشاب معضد الكعبي تحت عنوان "كيف ناسيني" تعاون بها مع الشاعر سعيد بن مصلح الحبابي، ومن ألحانه نفسه، مجدداً تعاونه مع الموزع الموسيقي أحمد مكي.

وأوضح الكعبي أن الأغنية الجديدة تحمل اللون الشعبي الإماراتي الخليجي، وسجلها ما بين ستوديو تقاسيم في مدينة العين وستوديو ميوزيك ماستر في دبي بمكساج وماسترنغ مع المهندس محمد عصمت، بعد أن تعاون في تسجيل الإيقاعات مع الموسيقي وحيد مبارك، وجيتارات شريف منير، مؤكداً أنه لا يمكن الابتعاد عن اللون الموسيقي الشعبي في طرح الأغنيات المنفردة، نظراً لأنه الثقافة الموسيقية التي يجب أن يحافظ عليها، ويطرحها بين الحين والآخر.

كما يشارك معضد الكعبي ضمن حفلات مهرجان قصر الحصن في أبوظبي، من خلال جلسة غنائية سيقدم بها مجموعة من أغنيات الموروث الشعبي الإماراتي، نظراً لأهمية الحدث والمكان في إحياء التراث الإماراتي بجميع أشكاله الثقافية والموسيقية، مؤكداً أنه سيتواجد مساء الأربعاء الموافق 10 فبراير 2016، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ضمن دعوة عامة مفتوحة لجميع الزائرين والراغبين في الاستماع للأغنيات الشعبية التي تحمل أسلوباً غنائياً متميزاً.