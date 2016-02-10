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مؤشرات على عودة فضل شاكر إلى الغناء قريباً وأحلام تقول له:نحن في انتظارك

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الثلاثاء 09-02-2016 19:55

بحفاوة وترحيب، ردّت الفنانة أحلام على تغريدة فضل شاكر، الذي أعلن أنه سيطلّ عبر محطة "MTV".

فضل شاكر الذي كان قد أطلق تغريدة كتب فيها: "لقائي اليوم مع حسين خريس الساعة 9:50 بتوقيت لبنان"، ردّت عليه أحلام بتغريدة، قالت فيها: "يا سلام في إنتظارك يعني رح نستمتع بصوتك العذب قريبا".

تعليق أحلام التي قالت إنها ستستمتع بصوت فضل شاكر العذب "قريباً"، ربما يشير إلى أن فضل شاكر سينهي اعتزاله الغناء قريباً، خصوصاً أن الفنانة عبد الوهاب سبق لها أن أطلقت مفاجأة تتعلّق بفضل شاكر، أثناء إحيائها مهرجان "هلا فبراير"، وقالت: "الفنان يشعر بقيمته أمامكم وبغضّ النظر عن آراء الجميع السياسية، هناك فنان كبير يرسل لكم سلاماً كبيراً هو النجم فضل شاكر. أتمنى أن ندعمه جميعاً ليعود للغناء مجدداً واسمحوا لي أن أغني له من أعماله".

فهل كلام شيرين وأحلام يشي بقرب عودة فضل إلى الغناء؟

يُشار إلى أن فضل شاكر كشف تفاصيل ما جرى معه منذ أن أعلن اعتزاله الغناء، وشدّد على أنه لم يشارك أو يحرّض أو يحمل سلاحاً ضد الجيش اللبناني، الجيش الذي يحترمه وغنّى له وشاركه الكثير من الحفلات والأنشطة، كما أعلن رغبته بتسليم نفسه إلى قضاء عادل نزيه، على حدّ تعبيره.
 

 

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سيدتي

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