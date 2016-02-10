إسماعيل أوغلو الشهير بعلي يتزوج بعد طلاقه بـ 6 أشهر

تزوج الممثل التركي الشاب إسماعيل حاجي أوغلو الشهير بعلي في "الزهرة البيضاء"، والآغا عمار في "الهارب" التركية دويغو كايا كوماركي، بعد مرور 6 أشهر فقط على طلاقه من زوجته الممثلة المعروفة فيلدان أتاسفير الشهيرة بنهال في "ندى العمر"، وبعد أن أنهيا ارتباطاتهما الزوجية المستمرة منذ خمس سنوات فجأة في محكمة الأسرة، في منتصف عام 2015 الفائت.

وتمّ حفل الزفاف العائلي المقتصر على أهل الثنائي وأصدقائهما في قصر سعيد حليم باشا، وتمّ نشر الصور في "السوشال ميديا" من قبل عائلتيهما وأصدقائهما، وتداولتها الصحافة التركية في صباح اليوم التالي باهتمام.

ولوحظ غياب مشاهير تركيا عن حفل الزفاف .