سلاف فواخرجي تعاني من تداعيات حالة الحب وتضطر لتغيير شكلها لهذا السبب؟

بدأت النجمة السوريّة سلاف فواخرجي، يوم الإثنين في الـ8 من فبراير، تصوير مشاهدها الأولى في مسلسل "أحمر" (تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، إخراج جود سعيد، إنتاج شركة سما الفن لموسم دراما 2016). وتؤدي فواخرجي دور "سماح" الشخصيّة النسائية الأبرز في العمل، وهي صحافية ومذيعة تشهد جريمة قتل في حارتها، فتعمل على كشف ملابسات هذه الجريمة بواسطة تحقيق صحافي، في الوقت الذي تعيش فيه قصّة حب عاصفة، التزامن مع تأثير كبير تسببه حادثة القتل. ثم تمّر الصحافية في نقاط تحوّل كبيرة في حياتها الشخصيّة، وفي مسيرتها المهنيّة. "سماح" تعمل على تعرية الفساد بصوتها، وكلمتها، وروحها الشجاعة، ولو على حساب حياتها وأمانها، وتشكّل في سيرتها المهنية والحياتية، نموذجاً للمرأة القوية، الباحثة عن النور والحقيقية. النجمة السوريّة أكدت أنها غيّرت إطلالتها بما يتناسب مع تصوّرها لشكل "سماح"، التي استحوذت عوالمها على اهتمام سلاف، التي

تطلّ بالشعر الأسود ومكياج أقرب إلى البرونز. واختارت فواخرجي مسلسل "أحمر" من بين عدّة سيناريوهات أعمال سوريّة وعربيّة، عُرضت عليها لموسم دراما 2016، لتخوض هذا الرهان مع المخرج جود سعيد، الذي يقدّم تجربته الأولى في الإخراج التلفزيوني، بعد عدة أفلام سينمائية، أحدثها فيلم "بانتظار الخريف" الذي أدّت فيه سلاف دور البطولة، وحاز جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته السابعة والثلاثين العام الفائت، كما حقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً كبيراً عند عرضه مؤخراً في سوريا.

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