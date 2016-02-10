خبر في الجول - تدريبات خاصة من زيزو كانت سبب تسديدة فتحي على الشناوي

لا. الأمر لم يكن مجرد صدفة بل هو من تدريبات خاصة. أحمد فتحي سدد على مرمى أحمد الشناوي بعد مران خاص مع عبد العزيز عبد الشافي زيزو.

ونجح الأهلي في الفوز بهدفين مقابل لاشيء في قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

شوط أول انتهى سلبيا وشهد أخطر فرص الأهلي من قبل تسديدة قوية من أحمد فتحي تألق أمام الشناوي.

ولكن تسديدة فتحي لم تكن صدفة، فحضر مراسل FilGoal.com التدريبات الأخيرة للأهلي والتي شهدت مران خاص لزيزو مع فتحي لأجل التسديد بتلك الطريقة.

وأخبر زيزو أحمد فتحي بالتسديد معتمدا على "ركن" الكرة وليس معتمدا فقط على قوة الركلة.

وهو ما حدث وسدد فتحي بطريقة رائعة مثل ما حدث في المران ولكن تألق الشناوي وأنقذ مرمى فريقه.